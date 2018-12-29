В Петербурге для Рождества и Фестиваля огня зажгли Ростральные колонны. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
В Петербурге сегодня, оказывается, Фестиваль Огня!!! Мы случайно оказались рядом во время подготовки! На сам фестиваль не остались, но вдоволь наладилось пламенем Ростральных колонн и зимним Петербургом! А вы были у самого подножия зажденнымх колонн? Чувствовали жар пламени?
сообщает очевидец
Напомним, что по традиции Ростральные колонны зажигают не часто, а только по особым случаям.
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Фото:igorpornukhin, mar.khramova/Instagram
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