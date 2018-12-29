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В Петербурге для Рождества и Фестиваля огня зажгли Ростральные колонны
Вчера, 22:19
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге для Рождества и Фестиваля огня зажгли Ростральные колонны

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Напомним, что по традиции Ростральные колонны зажигают не часто, а только по особым случаям.

В Петербурге для Рождества и Фестиваля огня зажгли Ростральные колонны. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

В Петербурге сегодня, оказывается, Фестиваль Огня!!! Мы случайно оказались рядом во время подготовки! На сам фестиваль не остались, но вдоволь наладилось пламенем Ростральных колонн и зимним Петербургом! А вы были у самого подножия зажденнымх колонн? Чувствовали жар пламени? 

сообщает очевидец

Напомним, что по традиции Ростральные колонны зажигают не часто, а только по особым случаям. 

Ранее мы сообщали о том, что В жилые дома в центре Петербурга вернулась холодная вода

Фото:igorpornukhin, mar.khramova/Instagram 

 

 

 

Теги: ростральные колонны, фестиваль огня спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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