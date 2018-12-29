Напомним, что коммунальная авария произошла сегодня утром, 7 января, у дома 24 по улице Ломоносова.

В жилые дома в центре Петербурга вернулась холодная вода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что коммунальная авария произошла сегодня утром, 7 января, у дома 24 по улице Ломоносова. Известно, что без водоснабжения остались 6 домов.

В связи с поломкой объекты отключили от водоснабжения и привезли к цистерну с питьевой водой.

Службы сообщают, что авария произошла в трубе диаметром 160 миллиметров, где накануне проводились аварийные работы.

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