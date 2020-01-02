В Петербурге для Деда Мороза сделают огромную новогоднюю открытку

Автором открытки станет петербургская художница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак.

В Петербурге создадут огромную новогоднюю открытку для Деда Мороза из Великого Устюга.

Автором открытки станет петербургская художница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак. Открытку размером в несколько квадратных метров художница хочет создать совместно с воспитанниками своей студии. Что именно будет изображено на открытке, держится в секрете.

Гигантскую открытку Деду Мороза вручат, когда он приедет в Северную столицу во время тура по России.

Ранее петербургская художница создала в детской больнице раскраску размером 7 квадратных метров.

Фото: ВК/ Российский Дед Мороз. Дом Деда Мороза