Петербургская художница создала в детской больнице раскраску размером 7 квадратных метров

Дети раскрашивали ее в течение 5 часов.

Известная петербургская художница Валерия Лошак 8 апреля провела бесплатный мастер-класс по рисованию для маленьких пациентов детской городской больницы №22, г. Колпино (Санкт-Петербург). Инициатором мероприятия выступила главный врач Галина Сергеевна Мельникова, после того, как она познакомилась с благотворительным фондом Валерии Лошак "Мы рисуем".

Я вижу эти работы в каких-нибудь госучреждениях. Сколько у нас много разных больниц, поликлиник, где дети сидят и не за что взгляду зацепиться? Все достаточно уныло, а такая работа, написанная детьми, может дать серьезный импульс людям, которые болеют, я уверена, что они почувствуют на каком-то энергетическом уровне любовь детей. Валерия Лошак

Для мастер-класса художница сделала раскраску размеров 7 квадратных метров. Затем, в течение пяти часов ее раскрашивали маленькие пациенты. На это ушло более четырех десятков тюбиков масляной краски.

Специально для мастер-класса Валерия Лошак создала раскраску размером 7 квадратных метров. Чтобы превратить ее в огромную картину юным художников потребовалось 5 часов и более четырех десятков тюбиков масляной краски. Такой яркий, чудесный рисунок передан в дар медучреждению.

Фото: Инна Рэй