Создательница самого большого валенка в мире запустила благотворительный проект

Валерия Лошак - рекордсменка Книги Гиннесса, рассказала нашему каналу, как создавала свои гигантские арт-объекты, и какие проекты задумала для книги рекордов в этом году.

Я монументалист, я работаю не над шляпками и одеждой, а мыслю в монументальном формате и работаю с войлоком. Я всегда мыслила... вот знаете, бывает рождаются монументалистами. Мне сложно себя заставить что-то нарисовать такое миниатюрное, с проработкой. Зато я вижу целое и мыслю вот такими огромными пятнами.

Уже в академии Валерия начала создавать гигантские полотна. Дипломным проектом Валерии в "Мухе" было декоративное панно, размером 12 на 6 метров. В общей сложности оно занимало площадь в 150 квадратных метров. Такого в России еще никто и никогда не делал. Художница самостоятельно освоила ремесло, и это был первый для нее масштабный эксперимент. Даже пробник дипломной работы (маленький фрагмент цветущего луга) все считали "не форматом". По итогу, "Цветущий луг" стал защитой года. Сейчас панно живет своей жизнью и принимает участие в разных выставочных залах.

После академии Валерия поступила в Союз художников и в союз дизайнеров. На одной из выставок какой-то гость, восхищаясь творчеством Валерии, предложил девушке сделать огромный шестиметровый валенок, ведь с войлоком напрямую у русских людей ассоциируется именно валенок. Эта мысль поселилась у художницы в голове. Девушка стала размышлять, как ей создать трехмерный объект, который не только можно обойти и потрогать, а еще и зайти внутрь.

Я всегда придерживалась "глаза боятся, руки делают", то есть, надо начать. И начала я с того, что мне мой дядя помог изобрести приборы для валяния. Потому что замахнувшись на такой объект, я понимала, что 3-4 иглами я больше не справлюсь. Мы сконструировали вместе прибор, уникальный в своем роде. Он единственный и запатентованный. Это иглопробивная машина на сто игл. Это огромная плита, которая позволяла в монументальном формате пробивать шерсть, и тем самым ее уплотнять. Она позволяет художнику больше времени тратить на творчество, нежели на физическую работу.

На работу с валенком ушел год. Для этого арт-объекта был создан специальный каркас. Его пришлось выставить на улице, потому что валенок никаким образом не входил в выставочное помещение. Валерия долго переживала, что на улице ее творение испортиться, и даже подумывала оставить его себе и отказаться от выставки. Но позже произошло открытие - валенок после дождя был абсолютно сухой, чудная традиционная русская обувь не боялась непогоды.

Внутрь валенка помещалось 5 человек, там можно было подумать о жизни, посмотреть на небо. Там была имитация свечи и лестница вверх. Свеча символизировала - русские брутальные, нас бояться, неоднозначно к нам относятся, но на самом деле мы очень духовные люди. А лестница в голенище символизировала трудный духовный рост. Чтобы взяться за эту лестницу и выбраться из валенка - нужно приложить очень много усилий. Это метафорично.

Через пару месяцев валенок заметил ресторатор и попросил забрать в Москву. Так он стал одной из главных достопримечательностей Цветного бульвара.

Но эта история не того изделия, что попало в Книгу рекордов Гиннесса. Этот гигантский объект из-за своего каркаса не вписывался в правила своей категории. И Валерии, совместно с Книгой рекордов России пришлось начать работу над новым масштабным проектом.

Новый валенок требовал изменения и усложнения технологии валяния. На новый арт-объект ушел еще один год жизни и 500 кг шерсти. Взвесить сам валенок так и не удалось. На общение с книгой рекордов и на одобрение заявки ушло 2 года.

В 2016 году заявка подавалась в категорию "Как самая большая зимняя обувь". Но эксперты Гиннесса отказались назвать валенок обувью, потому что он напоминал носок. В Книге рекордов Гиннесса готовы были принять заявку с угами на подошве, но не валенок. Они как-то с юмором даже ответили и закрыли заявку. Мы решили просто написать им ответное письмо, о том, что валенки являются хоть и странной, но национальной обувью в России. Это наше родное, все дети ходили в валенках, и все дети о них знают, они всегда были. Да, вот такие мы странные, в тулупах и валенках зимой ныряем в прорубь. Еще мы добавили информацию о технологии валяния, и фотографию, где Путин Владимир Владимирович в них ходит на Крещении.

На это письмо Книга Гиннесса ответила через две недели созданием специальной новой категории под экспонат Валерии, которая называется теперь "Валяная зимняя обувь". Итак, русская обувь стала новой страницей в книге американских рекордов.

На валенке даже выбили ГОСТ. К весенним праздникам этого года Валерия получила сертификат от Гинесса.

Фотографии и информацию о валенке уже навсегда разместили на официальном сайте. Там так и написано - единственный рекорд.

Несмотря на долгую работу с валенками, Валерия всегда оставалась живописцем, писала большие картины маслом. Раньше у художницы была маленькая мастерская 20 на 20 метров, где не умещались все ее полотна.

Сейчас художница переехала в новое светлое пространство, где создала свою школу рисования для детей и поместила свою новую мастерскую.

Я очень люблю писать все живое, мне интересен контакт. Я очень люблю писать портреты, и что еще можно рисовать, как не цветы. У меня напротив мастерской был салон цветочный, где мне разрешили брать букет на два часа в утренние часы, а потом отдавать обратно. Я каждый день старалась взять букет, нарисовать, отнести.

С упоением Валерия писала цветы ежедневно. Художница и сейчас думает, что это можно делать всю жизнь. Сейчас в ее нестандартной школе рисования 60 детей. Здесь юным художникам разрешено творить, как душе угодно, без рамок и ограничений.

Мне с детьми всегда очень нравилось заниматься. Я в этом видела какое-то взаимодополняющие свойства. Они меня чему-то учили, особенно какому-то непосредственному светлому взгляду на предметы. Дети видели мои огромные работы, и периодически кто-то что-то подходил и пытался доделать. Я поняла, что у них есть к этому какая-то тяга, что им тоже хочется прикоснуться к чему-то очень большому, что их тоже это волнует. Так мы организовали такой проект бесплатный для детей с 4 до 10 лет. Именно в этом возрасте дети себя все вместе хорошо чувствуют. Мы проводим его один раз в неделю для всех желающих. Мы пишем с детьми огромные монументальные работы вместе. Эти занятия в студии расписаны на месяца вперед, желающих очень много.

В рамках этой программы дети общаются и рисуют. Каждому ребенку преенадлежит весомый кусочек масштабного полотна, которое пишется под руководством художника. Он руководит прежде всего композицией, а цветовые сочетания и отношения ребенок может выбрать сам.

Сейчас в АРтМузе проходит выставка "Цветы и птицы", здесь представлены все работы проекта "Рисуем вместе". Она продлится с 5 по 20 марта.

В рамках этой программы мы решили создать благотворительный фонд. Я вижу эти работы в каких-нибудь госучреждениях. Сколько у нас много разных больниц, поликлиник, где дети сидят и не за что взгляду зацепиться? Все достаточно уныло, а такая работа написанная детьми может дать серьезный импульс людям, которые болеют, я уверена, что они почувствуют на каком-то энергетическом уровне любовь детей. От этих работ идет определенная и очень хорошая радостная энергия, потому что мы пишем на очень добрые хорошие темы: это в основном цветы, кролики, бабочки - все живое. И я уверена, что в каком-нибудь учреждении эти картину уже будут являться очень хорошим украшением.

На деньги, вырученные от продажи картин, Валерия хочет организовать такие же мастер-классы в детских домах. Она считает, что это может изменить жизнь каждого отдельного ребенка в лучшую сторону, предоставить толчок для развития таланта. Студия ищет помощники, которые смогут организовать аукцион или реализовать эти масштабные полотна.

Дети в процессе этого проекта, по мнению Валерии, уже раскрываются как монументалисты. Художница рассказала нам, какие планы по рекордам она задумывает на будущее.

Детки ведь маленькие, видят такого своего большого зайца, которого они сами нарисовали, и думают - "ну неужели это я!? И эта картина, и она настоящая, и она может украшать?". Мы сейчас также с детьми еще и работаем в войлоке над монументальными общими проектами. Мы сваляли вот недавно елку к новому году из шерсти. Я уже не понимаю, как дальше буду что-то самостоятельно делать, а моя целевая аудитория, с которой я сейчас дружу, общаюсь и без которой я сейчас не могу жить, остается немного в стороне. То есть, я их стараюсь привлечь ко всем своим проектам теперь.

И самая большая картина, написанная детьми, думаю, будет в нашем рекорде, и какой-нибудь еще огромный арт-объект из шерсти, который мы сделаем вместе, так дети у меня еще те валяльщики, они уже все освоили, и они помогут и мы сделаем тоже вместе. Соответственно, авторов будет много у этой работы, но все это будет в формате такого яркого, позитивного творчества."

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин