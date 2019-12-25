В Петербурге дежурные группы в детсадах оказались невостребованными

Такие группы оказались загружены лишь на 5%.

В среду, 1 апреля, стало известно о том, что в Северной столице дежурные группы в детсадах оказались невостребованными. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Митянина.

Такие группы оказались загружены лишь на 5%. По словам Митяниной, всего в Петербурге было открыто 2,5 тысяч мест в дежурных группах. В итоге обратились с заявками 216 горожан, а привели детей — 115.

Напомним, что соответствующие дежурные группы готовы принимать детей в течение всей нерабочей недели. В группы ходят дети спасателей, провизоров, медиков, продавцов продуктовых магазинов, журналистов. Сады работают в каждом районе Петербурга. Все они выполняют предписания Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продолжают работать 29 детских садов.

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