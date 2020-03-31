В Петербурге продолжают работать 29 детских садов

В дежурные группы ходят дети спасателей, провизоров, медиков, продавцов продуктовых магазинов, журналистов.

В Петербурге продолжают работу 29 детских садов. В них открыты 36 групп с 237 детьми. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя комитета по образованию Жанну Воробьеву.

В дежурные группы ходят дети спасателей, провизоров, медиков, продавцов продуктовых магазинов, журналистов. Все эти профессии не попадают под действие Указа президента о нерабочей неделе. Сады работают в каждом районе Петербурга. Все они выполняют предписания Роспотребнадзора.

Детские сады, если их 4 или 5 в больших районах, или 8, как в Приморском районе, мы их определяли "кустовым" способом, чтобы из разных ЖК было удобно возить, – отметила Жана Воробьева

В одной группе находится не более 12 детей. Посещение детских садов Петербурга до 1 июня является бесплатным.

Во вторник, 31 марта, в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV