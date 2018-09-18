На Кубинской девятилетняя девочка надышалась угарным газом от колонки

Она находится в удовлетворительном состоянии в больнице.

В конце недели в Московском районе срочная медицинская помощь потребовалась 9-летней девочке. Ее привезли в больницу с острым ингаляционным отравлением. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 3 марта школьницу забрала скорая из квартиры дома 14 по Кубинской улице. Врачи Детской больницы №5 имени Филатова сообщили, что у девочки острое ингаляционное отравление неизвестным веществом. Однако, она находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, девочка могла надышаться угарным газом от газовой колонки. Точную причину выясняют полицейские.

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Фото: Piter.TV