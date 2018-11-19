В Шушарах на чердаке школьница впала в кому после употребления алкоголя и медикаментов

На чердаке в Шушарах нашли 13-летнюю девочку, которая находилась в коме после отравления алкоголем и еще каким-то неизвестным веществом. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Так 27 февраля в 20:10 из Детской городской больницы №5 в полицию пришла телефонограмма. В ней сообщалось, что в 18:45 с чердака дома № 10 по Новгородскому проспекту медики забрали девочку 2005 года рождения.
Несовершеннолетняя получила острое пероральное отравление этиловым спиртом тяжелой степени, отравление неизвестным препаратом депримирующего действия. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в коме 1 степени.
Девочка не состоит на учете в правоохранительных органах.
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Фото: Piter.TV
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