В Шушарах на чердаке школьница впала в кому после употребления алкоголя и медикаментов

Она находится в тяжелом состоянии.

На чердаке в Шушарах нашли 13-летнюю девочку, которая находилась в коме после отравления алкоголем и еще каким-то неизвестным веществом. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Так 27 февраля в 20:10 из Детской городской больницы №5 в полицию пришла телефонограмма. В ней сообщалось, что в 18:45 с чердака дома № 10 по Новгородскому проспекту медики забрали девочку 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя получила острое пероральное отравление этиловым спиртом тяжелой степени, отравление неизвестным препаратом депримирующего действия. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в коме 1 степени.

Девочка не состоит на учете в правоохранительных органах.

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Фото: Piter.TV