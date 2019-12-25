В Петербурге девятиклассник отравился неизвестным веществом

Подросток доставлен в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступило сообщение из детской городской больницы № 5.

Врачи сообщили, что из квартиры в доме №31 по Богатырскому проспекту с острым отравлением неизвестным веществом госпитализирован подросток 2003-го года рождения в тяжёлом состоянии.

Мать находится в отделении реанимации, от общения с сотрудниками полиции отказалась.

Сейчас выясняются детали случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге и Ленобласти несовершеннолетние отравились алкоголем.

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