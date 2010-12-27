Петербурженка выпала из окна пятого этажа и осталась жива

Следов борьбы и записок в квартире пострадавшей не нашли.

В четверг, 28 февраля, в полицию Петербурга поступила информация из Городской больницы №26. Медики рассказали о пациентке, которая выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в доме №26/1 на проспекте Героев. Известно, что пострадавшая девушка проживает в коммунальной квартире. Стражи порядка опросили соседей, однако какой-либо информации о происшествии не узнали. В комнате пострадавшей следов борьбы или записки не было. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина выжила после падения с пятого этажа.

Фото: Piter.TV