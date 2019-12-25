Возбуждено уголовное дело.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге 16-летнюю школьницу три года насиловал отчим. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 19 марта, в в центр психолого-медицинской социальной помощи позвонила 16-летняя петербурженка. Школьница заявила, что в течении трех лет её неоднократно насилует отчим.

Мужчину задержали в квартире на улице Хошимина. подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток выдумал историю про брошенную в него петарду.

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