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В Петербурге 16-летнюю школьницу три года насиловал отчим 
Сегодня, 15:14
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге 16-летнюю школьницу три года насиловал отчим 

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Возбуждено уголовное дело.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге 16-летнюю школьницу три года насиловал отчим. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 19 марта, в в центр психолого-медицинской социальной помощи позвонила 16-летняя петербурженка. Школьница заявила, что в течении трех лет её неоднократно насилует отчим. 

Мужчину задержали в квартире на улице Хошимина. подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток выдумал историю про брошенную в него петарду.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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