В Ленобласти девочка упала в колодец

Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая в полицию Выборгского района поступил звонок. Мужчина заявил, что в пос. Селезнево на участке дома №31 по ул. 79-летия Победы в колодец упала двухлетняя девочка.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что инцидент произошел по недосмотру родителей. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Известно, что семья благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двухлетний ребенок съел марганцовку.

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