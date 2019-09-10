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В Ленобласти девочка упала в колодец
Сегодня, 12:11
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ruzannar

В Ленобласти девочка упала в колодец

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Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая в полицию Выборгского района поступил звонок. Мужчина заявил, что в пос. Селезнево на участке дома №31 по ул. 79-летия Победы в колодец упала двухлетняя девочка.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что инцидент произошел по недосмотру родителей. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Известно, что семья благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двухлетний ребенок съел марганцовку.

Фото: Pixabay

 

Теги: детская городская больница, доставлен в больницу, недосмотр родителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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