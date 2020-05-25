Новый корпус Детской городской больницы №1 получит родовое отделение для беременных с пороками развития плода

Здание будет рассчитано на 250 коек.

Новый корпус Детской городской больницы №1 получит родовое отделение, где будут принимать беременных с пороками развития плода. Об этом в эфире программы "Петербург – город решений" рассказала заместитель главного врача по реаниматологии и анестезиологии Детской городской больницы №1, главный внештатный специалист-неонатолог Комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

Новый медцентр, который в ближайшее время откроет свои двери на территории Детской городской больницы №1, сможет принимать будущих мам с внутриутробными пороками развития плода. В новом корпусе появится родовое отделение, а также создадут все условия для совместного пребывания мам с малышами.

Новый центр объединит в себе все виды помощи новорождённым и роженицам с особыми потребностями. Здание будет рассчитано на 250 коек. В нём появится сразу несколько отделений – патологии беременности и патологии новорождённых и недоношенных детей, послеродовое, реанимации и интенсивной терапии для женщин и реанимации новорождённых, а также родовой блок на 2 операционных и 6 родовых залов.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб