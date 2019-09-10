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В Петербурге двухлетний ребёнок съел марганцовку
Сегодня, 9:57
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ruzannar

В Петербурге двухлетний ребёнок съел марганцовку

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Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая из детской городской больницы поступил звонок.

По словам медиков, из квартиры д.151 по пр. Ветеранов был госпитализирован мальчик 2018 года рождения. У него были химические ожоги слизистой рта, а также пищевода и желудка.

Установлено, что ребенок съел марганцовку по недосмотру матери. Известно, что семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы сообщили, что родители оставили грудничка на скамейке во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгская детская городская больница, недосмотр родителей, химические ожоги у детей
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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