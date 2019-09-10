В Петербурге двухлетний ребёнок съел марганцовку

Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая из детской городской больницы поступил звонок.

По словам медиков, из квартиры д.151 по пр. Ветеранов был госпитализирован мальчик 2018 года рождения. У него были химические ожоги слизистой рта, а также пищевода и желудка.

Установлено, что ребенок съел марганцовку по недосмотру матери. Известно, что семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы сообщили, что родители оставили грудничка на скамейке во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.tv