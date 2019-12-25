В Петербурге девелоперы на 54% уменьшили объёмы покупки земли

В конце апреля и начале мая несколько застройщиков заявили о готовности рассматривать новые площадки, при этом оживление рынка пока не ожидается

В первом квартале этого года девелоперы купили 85 гектаров земли под застройку в Петербурге. Это на 54% меньше показателей аналогичного периода прошло года. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в компании Rusland SP, передаёт РИА Новости.

Большая часть закрытых сделок пришлась на начало года. Отмечается, что с конца февраля активность снизилась. Как отмечают аналитики, переговоры по сделкам, назначенные на март, после ввода антироссийских санкций были либо прекращены, либо перенесены на поздний срок.

В конце апреля и начале мая несколько застройщиков заявили о готовности рассматривать новые площадки, при этом оживление рынка пока не ожидается. Девелоперы предпочитают действовать осторожно в период нестабильности рынка.

Ранее мы писали, что группа ЛСР купила крупный участок земли рядом с "Экспофорумом". Средняя стоимость квадратного метра в продаже здесь составляет 150-170 тыс. рублей.

Фото: piter.tv

