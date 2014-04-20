Группа ЛСР купила крупный участок земли рядом с "Экспофорумом"

Средняя стоимость квадратного метра в продаже здесь составляет 150-170 тыс. рублей.

Рядом с "Экспофорумом" девелопер "Группа ЛСР" приобрел земельный участок площадью 57, 9 гектара в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Компания планирует возвести крупный жилой комплекс. По оценке экспертов, сделка обошлась в 3,5-4 млрд рублей. Рабочее название комплекса "Пулково Lake" площадью 200 тысяч квадратных метров. Известно, что общая площадь всей застройки составит 368,3 тыс. квадратных метров. Прошлым собственником участка был ТОО ""Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами "Халык Проект".

По словам директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов, средняя стоимость квадратного метра в продаже здесь составляет 150-170 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что петербургский застройщик Fizika Development вложит 3 млрд рублей в новые объекты в городе.

Фото: Piter.tv

