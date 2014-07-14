Петербургский застройщик Fizika Development вложит 3 млрд рублей в новые объекты в городе

По оценке компании, объем инвестиции в апартаменты составит 1, 7 млрд рублей, а в жилье – 1,3 млрд рублей.

Петербургский застройщик Fizika Development объявил о запуске строительства двух проектов в Московском районе. Оно продлится до 2023 года. Общий объем инвестиций составит не менее 3 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

В текущем году первым проектом станет инвест-отель под брендом VIDI площадью 9 тыс. кв. м на 350 номеров. Вторым – клубный дом на 80 квартир, его планируют начать строить в 2023 году. По оценке компании, объем инвестиции в апартаменты – 1, 7 млрд рублей, а в жилье – 1,3 млрд рублей. Как рассказал управляющий директор Fizika Development Александр Кравцов, оба проект на сегодняшний день находятся на стадии разработки строительной документации.

Ранее мы писали, что логистический комплекс для более 80 тыс. наименований товаров открыли в Петербурге. Он появился на базе бывшей площадки обанкротившегося "Юлмарта" на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv