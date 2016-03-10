Петербургским сиротам помогут выбрать свою будущею профессию

Проект запускает Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».

Фонд поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры" запускает проект, помогающий детям-сиротам в профориентации. Об этом сообщает Город+.

Проект "Пазл" познакомит молодых парней и девушек с современными востребованными профессиями. В проекте будут участвовать 60 воспитанников Центра содействия семейному воспитанию Петербурга в возрасте от 14-18 лет. Такое название проекту авторы дали потому, что каждому участнику нужно будет собрать "картинку" из 4 частей: профориентации, адаптации, знания и лидерства.

Спикерами выступят молодые профессионалы, которые добились успехов в своей сфере. Они подскажут, как найти правильный путь, как бороться с трудностями. Дарья Сильченко, руководитель проекта "ПАЗЛ"

Молодежь узнает подробнее о профессиях в сфере экономики и финансов, муниципального управления, журналистики, науки. Также у участников есть возможность узнать подробнее о криптовалюте, о подготовке к собеседованию. Помимо этого, для парней и девушек устроят экскурсии в Ленфильм, Яндекс, завод "Кока-Кола", "Хендай", Бизнес-инкубатор "Ингрия".

Проект стартует 15-16 сентября, завершится в мае.

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