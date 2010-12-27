Смольный потратит 9 миллиардов рублей на квартиры для нуждающихся петербуржцев

Аукционы и заключение первых контрактов запланированы на осень 2018 года.

Смольный закупит квартиры для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. На жилье для петербуржцев потратят 9 млрд рублей вместо запланированных 6,2 млрд. Об этом сообщили в Комитете имущественных отношений (КИО).

Отмечается, что осенью этого года состоятся аукционы и заключение первых контрактов. Начальная цена одного квадратного метра составит 69 тысяч 529 рублей. Квартиры будут приобретаться в построенных новостройках. Бесплатно жилье могут получить многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие льготники. Кроме того, программа распространяется на людей, проживающих в коммуналках и аварийных домах. Распределением будет заниматься Жилищный комитет.

Ранее мы писали, что Смольный хочет сохранить стоимость проезда в следующем году.

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