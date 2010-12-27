Смольный хочет сохранить стоимость проезда в следующем году

Правительство Северной столицы планирует повторить опыт прошлого года: сохранить уровень оплаты на прежнем уровне.

Правительство Петербурга хочет сохранить стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году. Об этом 25 июля сообщает издание "Петербургский дневник".

Окончательное решение власти города примут позднее. Смольный планирует повторить опыт прошлого года: сохранить уровень оплаты на прежнем уровне.

В последний раз проезд в общественном транспорте подорожал в 2017 году. На данный момент петербуржцы и гости города оплачивают дорогу по тарифу 40 рублей в наземном транспорте и 45 - в метро.

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