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Смольный хочет сохранить стоимость проезда в следующем году
Сегодня, 15:14
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alexandra08
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Смольный хочет сохранить стоимость проезда в следующем году

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Правительство Северной столицы планирует повторить опыт прошлого года: сохранить уровень оплаты на прежнем уровне.

Правительство Петербурга хочет сохранить стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году. Об этом 25 июля сообщает издание "Петербургский дневник".

Окончательное решение власти города примут позднее. Смольный планирует повторить опыт прошлого года: сохранить уровень оплаты на прежнем уровне.

В последний раз проезд в общественном транспорте подорожал в 2017 году. На данный момент петербуржцы и гости города оплачивают дорогу по тарифу 40 рублей в наземном транспорте и 45 - в метро.

Фото: pixabay.com

Теги: полтавченко , правительство санкт-петербурга , проезд в общественном транспорте , смольный
Категории: Новости СПб

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