В Екатеринбурге школьники получат бесплатный проезд в транспорте
Сегодня, 9:08
Глава города пообещал выполнить поручение в кратчайшие сроки.

В Екатеринбурге школьники получат бесплатный проезд в транспорте. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на совещании педагогических работников в Екатеринбурге.

Паслер отметил, что хотел бы поручить администрации года сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 18 лет. Он также предложил снизить цену на проезд в метро в 2-3 раза. Врио главы региона  отметил, что на настройку этой системы потребуется время. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал выполнить поручение в кратчайшие сроки.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников.

Фото: pxhere.com

