  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские "Ритуальные услуги" ожидает реорганизация
Сегодня, 18:01
151
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские "Ритуальные услуги" ожидает реорганизация

0 0

На сайте антикоррупционной экспертизы был опубликован соответствующий проект постановления правительства.

ГУП "Ритуальные услуги" собираются преобразовать в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших", – следует из проекта постановления, опубликованного на портале Антикоррупционной экспертизы.

Реорганизация предприятия падет на плечи Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. За месяц после того, как постановление будет принято, членам комитета предстоит провести инвентаризацию собственности и обязательств "Ритуальных услуг".

Согласно закону "О защите конкуренции", другие городские унитарные предприятия также вскоре будут подлежать переустройству в государственные учреждения. В противном случае им придется заявить о ликвидации до 1-го января 2025-го года.

Теги: гуп ритуальные услуги, правительство санкт-петербурга, санкт-петербуррг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии