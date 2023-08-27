Петербургские "Ритуальные услуги" ожидает реорганизация

На сайте антикоррупционной экспертизы был опубликован соответствующий проект постановления правительства.

ГУП "Ритуальные услуги" собираются преобразовать в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших", – следует из проекта постановления, опубликованного на портале Антикоррупционной экспертизы.

Реорганизация предприятия падет на плечи Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. За месяц после того, как постановление будет принято, членам комитета предстоит провести инвентаризацию собственности и обязательств "Ритуальных услуг".

Согласно закону "О защите конкуренции", другие городские унитарные предприятия также вскоре будут подлежать переустройству в государственные учреждения. В противном случае им придется заявить о ликвидации до 1-го января 2025-го года.