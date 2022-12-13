За минувшую неделю спецтехника собрала в Петербурге 2,8 тыс. тонн смета

В городе убрали 830 кубометров мусора.

В Петербурге продолжается апрельская уборка на улицах. За минувшую неделю в городе убрали 2,8 тонн смета и 830 "кубов" мусора. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

В Северной столице тратится около 10 тыс. кубометров воды в сутки для помывки улиц, рассказали чиновники.

Ознакомиться с интерактивной картой работы техники по комплексной уборке дорог можно на сайте. Кроме того, жители Северной столицы всегда могут подать заявку на дополнительную уборку улиц через сайт "Наш Санкт-Петербург".

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Фото: Piter.tv