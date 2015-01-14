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Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению и разведению манулов

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В рамках программы будут разработаны единые стандарты, методы и условия содержания манулов в зоопарках.

Ленинградский зоопарк присоединился к программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и разведению манулов. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

Зоопарк стал вторым в России, в котором живет пара манулов, которая принесла потомство в нынешнем году. Отмечается, что в стране всего в шести зоопарках есть представители этого вида кошачьих. В рамках программы будут разработаны единые стандарты, методы и условия содержания манулов в зоопарках.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке отметили день рождения белокурого гиббона Афины.

Видео: Правительство Петербурга

Теги: ленинградский зоопарк, манулы, правительство санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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