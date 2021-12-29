По контрактам прошлого года Петербург получит 798 квартир для льготников и очередников

Финансирование расходов на приобретение квартир в собственность Петербурга в прошлом году составило более 5,5 млрд рублей.

Во вторник, 11 января, в Смольном сообщили, что по контрактам 2021 года город получит 798 квартир для льготников и очередников.

Так, по итогам прошлого года Петербург заключил с компаниями-застройщиками 266 государственных контрактов на покупку социального жилья. Такие квартиры дают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также льготным категориям граждан (ветеранам, многодетным семьям, инвалидам).

Всего в городскую собственность должны поступить 573 однокомнатных, 64 двухкомнатных, 138 трехкомнатных, 17 четырехкомнатных, 6 пятикомнатных квартир и 1 шестикомнатная квартира. Шесть квартир специально приспособлены для маломобильных граждан, передвигающихся в креслах-колясках.

В 2022 году передадут 60 квартир, в 2023 году – 474 квартиры, 264 квартиры уже передали.

Напомним, квартиры для петербургских детей-сирот в ЖК "Северная долина" признали непригодными для жилья.

Фото: Piter.tv