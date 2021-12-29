Квартиры для петербургских детей-сирот признали непригодными для жилья

Квартиры находятся в ЖК "Северная долина".

Прокуратура Выборгского района проверила соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в декабре 2021 года застройщик ЖК "Северная долина" обратился с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами службы государственного строительного надзора и экспертизы увидели, что в жилых помещениях не в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, то есть квартиры непригодны для проживания.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя компании-застройщика. Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.

Ранее прокуратура объяснила законность постановления №121 в Петербурге.

Фото: Piter.tv