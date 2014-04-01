В Петербурге дети стали чаще выпадать из окон жилых домов

Родители не должны показывать детям плохой пример и сами высовываться в открытое окно в их присутствии.

В Петербурге участились случаи выпадения детей из окон. Городская станция скорой медицинской помощи напомнила правила, которые необходимо соблюдать для безопасности несовершеннолетних. Прежде всего нельзя оставлять детей без присмотра, а также помнить, что москитная сетка не защитит от выпадения.

Детские кроватки надо ставить как можно дальше от окон, а легкие стулья и табуретки, которые ребенок может передвинуть, не оставлять около подоконника.

Открывать окна стоит только в режиме фронтального проветривания. При установке стеклопакетов не забывайте о ручках-замках, которую можно снять, и ребенок не сможет открыть окно. Если в квартире старые окна, закрывайте их на нижний и верхний шпингалеты. С самодельными механизмами фиксации створок окон вроде резинок, скотча и шнурков малыш сможет с легкостью справиться, поэтому этого делать не нужно. Для более взрослых детей может быть эффективна профилактическая беседа об опасности игры на подоконнике. В свою очередь взрослые сами не должны выглядывать в открытое окно в присутствии ребенка.

Еще один вариант — заставить подоконник комнатными растениями.

Один из несчастных случаев произошел накануне в Усть-Славянке. Двухлетний ребенок выпал с девятого этажа и погиб.

Фото: Piter.TV