ЗакС Петербурга поддержал законопроект о расселении коммуналок

Предложение принято в первом чтении.

Депутаты Петербурга в первом чтении приняли законопроект о капитальном ремонте домов-памятников и расселении жильцов коммунальных квартир. Помещения в исторических многоквартирных объектах приведут в порядок. Об этом стало известно днем 19 июня.

Отметим, что дома-памятники расселят частично. Здания покинут только жители коммуналок. Заставлять переезжать чиновники никого не будут: переселение произойдет в случае личной заинтересованности населения. После освобождения жилплощади в комнатах проведут ремонт и продадут инвесторам. Также работы коснутся общедомового имущества, придомового участка. Специалисты займутся реставрацией старинной отделки зданий.

Мы докажем всему миру, что в музеях жить можно. По масштабам это сравнимо с самим созданием Санкт-Петербурга комментируют создатели проекта

На данный момент петербуржцы в частности активисты, выступают в поддержку данной инициативы.Приблизительно проект затронет около полусотни домов города. Стоимость реализации плана обойдется Петербургу в 300-400 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv