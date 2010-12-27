ЗакС Петербурга поддержал законопроект о расселении коммуналок

Депутаты Петербурга в первом чтении приняли законопроект о капитальном ремонте домов-памятников и расселении жильцов коммунальных квартир. Помещения в исторических многоквартирных объектах приведут в порядок. Об этом стало известно днем 19 июня.
Отметим, что дома-памятники расселят частично. Здания покинут только жители коммуналок. Заставлять переезжать чиновники никого не будут: переселение произойдет в случае личной заинтересованности населения. После освобождения жилплощади в комнатах проведут ремонт и продадут инвесторам. Также работы коснутся общедомового имущества, придомового участка. Специалисты займутся реставрацией старинной отделки зданий.
Мы докажем всему миру, что в музеях жить можно. По масштабам это сравнимо с самим созданием Санкт-Петербурга
комментируют создатели проекта
На данный момент петербуржцы в частности активисты, выступают в поддержку данной инициативы.Приблизительно проект затронет около полусотни домов города. Стоимость реализации плана обойдется Петербургу в 300-400 миллиардов рублей.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Норвегии появится остров "без времени".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 4 )
Может, не надо "всему миру" уже что-то показывать, а просто сохранить культурные ценности и дать людям хорошее жильё? А то миру, конечно, большое дело до наших пятидесяти домов. И 100 миллиардов плюс/минус - это как-то поконкретнее бы хотелось, а то не очень серьёзно выглядите, ребята.
Насколько я понимаю, то 300-400 млрд. это не только расселение, но еще и реставрация исторических зданий. Тут вообще сложно что-либо просчитать. Необходимо понимать объем работ и цены на те или иные работы (восстановление витражей, например).
50 домов расселить,50 домов построить стоимостью по 6 млрд,это наверное из золотого бетона и кирпича дома!!!походу только коммуналки в которых комнаты за чиновниками числятся,а потом ещё и комнаты продадут!!!
Журналисты, эй, журнашлюхи, вы адекватные? 50 домов и 300-400 лярдов??? В год на расселение коммуналок, из бюджета выделяется 3 миллиарда!!! Всего три миллиарда в год. Учили бы матчасть
А где можно будет посмотреть какие районы и дома расселять будут ?
Чиновникам хочется своровать через свои конторы 100-200 млрд.
300-400 миллиардов- это приблизительно 40000 новых 3-х комнатных квартир для расселения коммуналок!!!!!!!.
и в какие районы расселять будут?