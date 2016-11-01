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В Петербурге депутата округа "Малая Охта" оштрафовали за дискредитацию армии
Сегодня, 21:10
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В Петербурге депутата округа "Малая Охта" оштрафовали за дискредитацию армии

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Кунин уехал из России еще весной.

Муниципального депутата МО "Малая Охта" Василия Кунина оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП. Красногвардейский районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Кунин уехал из России еще весной. Суд рассматривал пост мундепа с разгромным комментарием о происходящем в России на фоне событий в Украине. 

Ранее замок Тевтонского ордена купила за 7,8 млн компания из Петербурга. В 2007 году замок включили в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: армия рф, малая охта, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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