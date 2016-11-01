В Петербурге депутата округа "Малая Охта" оштрафовали за дискредитацию армии

Кунин уехал из России еще весной.

Муниципального депутата МО "Малая Охта" Василия Кунина оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП. Красногвардейский районный суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Кунин уехал из России еще весной. Суд рассматривал пост мундепа с разгромным комментарием о происходящем в России на фоне событий в Украине.

Ранее замок Тевтонского ордена купила за 7,8 млн компания из Петербурга. В 2007 году замок включили в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.tv

