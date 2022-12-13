В Петербурге дело о взятках экс-директора Дома ветеранов передали в суд

Щербакову предъявили обвинение в получении 25 взяток, Базымянскому — в их даче.

В Петербурге завершили расследование по делу о взяточничестве на сумму 19 млн рублей экс-директора петербургского "Дома ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова и гендиректора ООО "РоссРента" Александра Базымянского по делу о взяточничестве на сумму 19 млн рублей. Об этом 27 января рассказали в пресс-службе ведомства.

Щербакову предъявили обвинение в получении 25 взяток, Базымянскому — в их даче. Следствие считает, что с 2010 по 2019 год Щербаков систематически получал от Базымянского взятки за размещение в Доме ветеранов престарелых граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда.

Затем Базымянский присваивал квартиры пожилых горожан, сообщая, что для размещения в Доме ветеранов необходимо отдать жилье государству. В настоящее время дело рассматривается в суде. На имущество обвиняемых наложен арест в размере более 36 млн рублей.

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Фото: Piter.tv

