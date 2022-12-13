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Участников СВО могут освободить от транспортного налога в Ленобласти
Сегодня, 12:16
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Участников СВО могут освободить от транспортного налога в Ленобласти

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Законопроект приняли в первом чтении.

Законопроект об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога поддержали в первом чтении депутаты ЗакСа Ленобласти.

Инициаторы законопроекта предложили объединить Героев РФ, ветеранов боевых действий на территориях СССР, России и других государств, а также инвалидов боевых действий, в отдельную группу льготников. В эту же группу предложили включить мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО.

Освободить от налога можно будет один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, мотоцикл, мотороллер, катер, моторную лодку или другое водное ТС.

Также в Ленобласти пенсионерам старше 65 лет могут разрешить бесплатно посещать музеи..

Фото: Piter.tv

Теги: сво, транспорт, транспортный налог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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