Участников СВО могут освободить от транспортного налога в Ленобласти

Законопроект приняли в первом чтении.

Законопроект об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога поддержали в первом чтении депутаты ЗакСа Ленобласти.

Инициаторы законопроекта предложили объединить Героев РФ, ветеранов боевых действий на территориях СССР, России и других государств, а также инвалидов боевых действий, в отдельную группу льготников. В эту же группу предложили включить мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО.

Освободить от налога можно будет один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, мотоцикл, мотороллер, катер, моторную лодку или другое водное ТС.

Также в Ленобласти пенсионерам старше 65 лет могут разрешить бесплатно посещать музеи..

Фото: Piter.tv