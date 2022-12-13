Пенсионеры из Ленобласти смогут бесплатно посещать региональные музеи

Законопроект приняли в первом чтении.

В Ленобласти пенсионерам старше 65 лет могут разрешить бесплатно посещать музеи. Об этом сообщил 47news.

Депутаты ЗакСа Ленобласти 25 января приняли законопроект, инициированный комитетом по сохранению культурного наследия. В соответствии с ним, право пенсионеров бесплатно посещать региональные музеи будет закреплено в Социальном кодексе. Данный законопроект был поддержан в первом чтении.

Посещать бесплатно региональные музеи смогут жители старше 65 лет. Также они должны быть прописаны в Ленинградской области.

Депутат Александр Русских предложил ввести градацию, и для женщин установить льготу с 60 лет, поскольку на пенсию они выходят раньше мужчин.

Фото: Комитет по культуре и туризму Ленобласти