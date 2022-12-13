В Петербурге датчане из Maersk продали свой склад

Эксперты оценивают помещения для хранения фруктов на Софийской улице в 30 млн долларов.

В Петербурге датская компания Maersk продала свой склад и освободила офис. Об этом 21 февраля пишет "Деловой Петербург".

Эксперты оценивают помещения для хранения фруктов на Софийской улице в 30 млн долларов. Объект теперь принадлежит компании "Айджи Файненс Девелопмент Лимитед". Организация также получила и офис Maersk площадью почти 29 тыс. квадратных метров. Он расположен на Новороссийской площади.

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Фото: Piter.tv

