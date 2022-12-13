  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге датчане из Maersk продали свой склад
Сегодня, 21:35
94
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге датчане из Maersk продали свой склад

0 0

Эксперты оценивают помещения для хранения фруктов на Софийской улице в 30 млн долларов.

В Петербурге датская компания Maersk продала свой склад и освободила офис. Об этом 21 февраля пишет "Деловой Петербург". 

Эксперты оценивают помещения для хранения фруктов на Софийской улице в 30 млн долларов. Объект теперь принадлежит компании "Айджи Файненс Девелопмент Лимитед". Организация также получила и офис Maersk площадью почти 29 тыс. квадратных метров. Он расположен на Новороссийской площади.

Ранее в России закрываются офисы банков и МФО. Оформить обычный офлайн-кредит в России станет сложнее. По данным Telegram-канала MarketOverview, банки стремительно сократили количество своих отделений во всех регионах страны.

Фото: Piter.tv
 

Теги: maersk, офисы, продажа, склад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии