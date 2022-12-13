В России закрываются офисы банков и МФО

Оформить обычный офлайн-кредит в России станет сложнее. По данным Telegram-канала MarketOverview, банки стремительно сократили количество своих отделений во всех регионах страны.

За период с июля по декабрь 2022 года компании закрыли 926 представительств, что стало рекордом за последние несколько лет. За аналогичный период 2021 и 2020 годов банки ликвидировали 590 и 227 офисов соответственно.

Для россиян это означает, что занять деньги будет проще всего через интернет. Примером такого решения является онлайн-займ в МФК "Честное слово": оформить договор и получить средства можно полностью дистанционно — через смартфон, планшет или ПК. Из документов требуется только паспорт, а документ клиенты подписывают через код из SMS-сообщения.

Почему финансовые организации избавляются от офисов

Тренд на сокращение количества отделений банков и МФО сохраняется и в 2023 году. Онлайн-формат оказывается удобнее, дешевле и эффективнее — как для организаций, так и для граждан. Разработав качественное приложение для клиентов и организовав дистанционную поддержку пользователей, компании меньше тратят на обслуживание физических представительств, выплату зарплат сотрудникам, обычную рекламу и даже канцелярию. Сэкономленные средства они вкладывают в расширение линейки услуг и повышение их качества.

В свою очередь клиенты получают круглосуточный доступ к интересующим их финансовым продуктам. Например, оформить тот же микрозайм онлайн можно когда угодно и из любой точки страны, подав заявку и подписав договор через смартфон. При этом не нужно идти в офис компании, делать копии документов, общаться с консультантами. Интернет-кредитор работает в период праздников и выходных, не закрывается на обед или ремонт. Всю информацию об условиях обслуживания компания публикует на своём сайте, а получить консультацию сотрудника можно по телефону или через чат-бот.

Как грамотно выбрать компанию для оформления займа

Нужно не забывать, что не все онлайн-компании одинаково безопасны. В сфере дистанционных финансовых услуг немало мошенников и просто недобросовестных компаний, точно так же, как и в офлайн-пространстве. Но найти надёжного кредитора достаточно просто, если помнить несколько главных правил:

– Всегда обращайтесь только в легальные организации. Проверить, законно ли работает банк или МФО, можно на сайте Центробанка в реестре субъектов рынка микрофинансирования.

– Сравнивайте предложения разных компаний, используя сайты-агрегаторы. Читайте отзывы клиентов и обращайте внимание на упоминание организаций в СМИ.

– Всегда изучайте договор займа перед подписанием. Обращайте внимание на наличие комиссий, допуслуг, неустоек — все начисления и платы должны быть чётко указаны в документе.

Подобрав безопасного и надёжного кредитора, сохраните его сайт в отдельной вкладке браузера или загрузите приложение компании на смартфон. Так проверенное решение всегда будет у вас под рукой — вы сможете занимать деньги быстро и без "подводных камней". К тому же постоянным клиентам банки и МФО предлагают более выгодные условия сотрудничества.

Фото: Depositphotos (Laurent Delhourme)