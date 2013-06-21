В Петербурге дали комнату молодой маме с ДЦП, работающей курьером

Уже завтра Ксения и ее годовалый сын переезжают жить в отведенную для них комнату в центре города.

Стало известно, что молодая мама в скором времени переедет в другую квартиру. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

По словам Анны Митянины, женщина не хотела оставлять сына с пьющими родственниками гражданского мужа, который и сам, по ее словам, оказался тираном. Кроме того, у пострадавшей легкая форма ДЦП.

В комитете по социальной политике о положении женщины уже знают. Более того, неравнодушные петербуржцы скоординировались и вышли с женщиной на связь, чтобы поддержать и оказать ей необходимую помощь.

Как рассказала Митянина, специалисты кризисного центра взяли на себя организацию правовой и психологической помощи семье, оформили необходимые медицинские документы на ребенка. Она также отметила, что уже завтра они переезжают жить в отведенную для них комнату в центре города.

Ранее мы писали, что молодая мама старается изо всех сил достойно воспитывать годовалого сына. Ксения работает курьером, а в свободное время бегает марафоны. В городском комитете по социальной политике обещали разобраться в ситуации.

Фото: spb.kp.ru