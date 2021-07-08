В Петербурге число заявлений на финскую визу летом выросло в 4 раза

Число обращений за финской визой в Петербурге выросло в четыре раза с начала лета. Об этом 78.ru сообщила пресс-секретарь Генерального консульства Финляндии Элина Саарилахти.
В неделю Генеральное консульство принимает 600 визовых заявлений. Четверть поданных заявлений – от владельцев недвижимого имущества в Финляндии.
Также количество обращений выросло в связи с расширением группы семьи и родственников.
Элина Саарилахти, пресс-секретарь Генерального консульства Финляндии
При этом, власти Финляндии пока что не проработали вопрос получения виз россиянами, которые вакцинировались от COVID-19.
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Фото: pixabay
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