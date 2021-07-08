  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге число заявлений на финскую визу летом выросло в 4 раза
Сегодня, 7:48
189
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге число заявлений на финскую визу летом выросло в 4 раза

0 0

Количество обращений, в том числе, выросло в связи с расширением группы семьи и родственников.

Число обращений за финской визой в Петербурге выросло в четыре раза с начала лета. Об этом 78.ru сообщила пресс-секретарь Генерального консульства Финляндии Элина Саарилахти.

В неделю Генеральное консульство принимает 600 визовых заявлений. Четверть поданных заявлений – от владельцев недвижимого имущества в Финляндии.

Также количество обращений выросло в связи с расширением группы семьи и родственников.

Элина Саарилахти, пресс-секретарь Генерального консульства Финляндии

При этом, власти Финляндии пока что не проработали вопрос получения виз россиянами, которые вакцинировались от COVID-19.

Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в июле?

Фото: pixabay

Теги: виза, финляндия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии