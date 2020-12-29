Число закрытий в стрит-ритейле в Петербурге выросло в 3,5 раза

За год доля свободных помещений выросла на 7,6%.

За прошедший 2020 год в Петербурге выросла доля свободных помещений: показатель достиг максимального значения за последние пять лет. Об этом сообщается в отчете Colliers International. Так, показатель вырос на 15,7%. За год доля свободных помещений увеличилась на 7,6%.

Эксперты связывают рост с последствиями пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в сфере торговли и общепита. Таким образом, во втором квартале доля увеличилась резко на 5,9 пунктов (до 12,9%), а следующие два квартала показатель рос более сдержанными темпами.

Помещения покинул 191 магазин, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Однако число кафе и ресторанов остается на уровне 2019 года – всего арендовано 45 помещений. Число магазинов одежды и обуви выросло в 1,5 раза. Кроме того, в 2020 году на рынок вышли 18 продуктовых магазинов.

На Невском проспекте доля свободных помещений в четвертом квартале 2020 года увеличилась до 15%, по сравнению с показателями 2019 года. Большинство закрытий пришлось на улицу Рубинштейна. В прошедшем 2020 году закрылись 10 точек общественного питания.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут исчезнуть магазины финских товаров.

Фото: Piter.TV