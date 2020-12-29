В Петербурге могут исчезнуть магазины финских товаров

Из-за закрытых границ владельцы торговых точек не могут пополнить запасы товаров и находятся на грани закрытия.

Петербургские магазины товаров из Финляндии, ставшие давно частью городской среды, могут исчезнуть из-за коронавируса и ограничений, которые повлекли за собой рост заболевших и смертности. О том, как переживают пандемию владельцы таких магазинов, узнали "Невские новости".

Границы с Финляндией давно закрыты, поэтому владельцы все чаще стали задаваться вопросом, где взять товар? Хозяйка магазина неподалеку от Сенной площади пояснила, что самой большой проблемой является отсутствие покупателей, сложности с доставкой товара, по ее словам, не являются главной бедой. Однако как именно продукты попадают в город, предпринимательница не рассказала.

Торговая точка на улице Ленсовета и вовсе оказалась на грани закрытия: сотрудник магазина поделился, что на данный момент распродаются остатки со склада, а новых поставок пока не будет.

Глава общественной организации "Содействие малому бизнесу" Янина Гришина отметила, что магазины финских товаров могут исчезнуть вовсе, если границу не откроют в ближайшее время. Предприниматели пытаются найти выход из ситуации и начинают продавать другие товары.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга приостановили работу кафе из-за жалоб жителей.

Фото: Piter.TV