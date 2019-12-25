Число самозанятых в Петербурге увеличилось в 2,5 раза с начала года

Сейчас в городе более 257 тысяч самозанятых человек.

За год количество самозанятых петербуржцев увеличилось в 2,5 раза и достигло 257 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В свою очередь глава Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко отметил, что в ближайшее время число самозанятых в Петербурге может вырасти до 500 тысяч человек. Чиновник заявил, что пандемия коронавируса на этот показатель никак не повлияла.

Ранее были названы вакансии в Петербурге с зарплатами более 250 тысяч рублей.

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