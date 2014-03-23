В Петербурге число личных банкротств выросло на треть

За шесть месяцев 2022 года банкротами в Петербурге стали 4 822 физических лица и индивидуальных предпринимателя.

За шесть месяцев 2022 года банкротами в Петербурге стали 4 822 физических лица и индивидуальных предпринимателя. Это больше на 26,1% показателей первой половины 2021 года, тогда суды ввели решение о реализации имущества в отношении 3 825 человек, следует из данных Федресурса.

Также в первой половине этого года конкурсные производства вводились в отношении 420 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Прирост по отношению к прошлогодним показателям составил 4,7%. По итогам января-июня текущего года Петербург стал одним из лидеров по числу компаний-банкротов среди российских регионов, пропустив вперёд Москву (1099 шт., +13,4% к первой половине 2021-го) и Подмосковье (436, +21,8%).

Ранее мы писали, что Алексей Герман-младший выиграл суд у Союза кинематографистов Петербурга. Истцом выступил Союз. В объединении хотели, чтобы режиссер удалил якобы порочащие Союз сведения и опубликовал опровержение.

Фото: Piter.tv

