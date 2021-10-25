Истцом выступил Союз. В объединении хотели, чтобы режиссер удалил якобы порочащие его сведения и опубликовал опровержение.

Режиссер Алексей Герман-младший выиграл суд у Союза кинематографистов Петербурга о защите чести и достоинства. Союзу не понравились посты Германа в 2021 году в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), в которых говорилось о плачевном состоянии Дома творчества в Репино, и он хотел добиться удаления публикаций и опровержения.

При общей картине, категории, используемые ответчиком при размещении спорных публикаций, вместо более правильных, точных и подходящих по смыслу, не меняют сути того, как обстоят дела вокруг Дома Творчества и его руководителей, а сам по себе смысловой характер отдельных слов и выражений, используемых автором в публикации, не свидетельствует о том, что распространенные ответчиком сведения носят порочащий деловую репутацию истца характер. говорится в решении Таганского районного суда Москвы.

Также суд счел, что Союз не смог доказать, что публикации режиссера могут повлечь для него какие-либо негативные последствия, кроме обсуждения в соцсетях и СМИ.

Напомним, Дом творчества Союза кинематографистов пустует и обрастает долгами с 2012 года. В Союзе уверяют, что там просто нет условий для приема гостей. Режиссер же усомнился в правдивости слов организации и считает, что последние годы руководство Союза преднамеренно пытается подвести Дом под банкротство, чтобы потом его, предположительно, продать. Герман считает, что для ремонта можно было бы найти инвестора.

Фото: ВКонтакте / Дом Творчества Кинематографистов "РЕПИНО"