Фильм "Дело" Алексея Германа-младшего выйдет в российский прокат 23 сентября

Подготовка к съёмкам проекта под рабочим названием "30 дней, 30 ночей" длилась около двух месяцев, а сами они заняли всего 25 смен и прошли в октябре и ноябре 2020 года.

В российском прокате 23 сентября представят драму "Дело", режиссером которой выступил Алексей Герман-младший.

Действия картины разворачиваются в одном из провинциальных городов, имя которого режиссер решил оставить в тайне. В городе проживает профессор, специалист по литературе Серебряного века, "единственный человек в городе, знающий шесть языков" Давид Гурамович, который однажды обвиняет мэра в краже 5 млн рублей. В ответ мстительный чиновник обвиняет профессора в растрате средств на научную конференцию и отправляет Гурамовича под домашний арест на время разбирательства. Однако профессор побежден, но не сломлен – он отказывается отступать от своих принципов и продолжает настаивать на том, что о воровстве надо говорить вслух.

Я глубоко убеждён, что подобная история могла произойти и в огромном количестве других стран. Для меня это классическая повесть о пути обретения справедливости. Когда я ещё задумывал сценарий, моим ориентиром была русская литература XIX века, которая пыталась в капле смысла и в строках текста отразить нас во всех наших противоречиях, многообразиях и настроениях. Алексей Герман – младший, режиссёр

Сценарий режиссер придумал еще 6 лет назад, но дошел до него совсем недавно. Кинокартина обрела жизнь благодаря пандемии коронавируса, поскольку на тот момент режиссеру пришлось приостановить съемки другого фильма – "Воздух". Подготовка к съёмкам проекта под рабочим названием "30 дней, 30 ночей" длилась около двух месяцев, а сами они заняли всего 25 смен и прошли в октябре и ноябре 2020 года. В фильме приняли участие российские актеры театра и кино: Мераба Нинидзе, Светланы Ходченковой, Анны Михалковой, Александра Паля, Розы Хайруллиной, Анастасии Мельниковой и Александры Бортич. С некоторыми из них режиссеру удавалось поработать ранее.

Кинокартина "Дело" под международным названием "House Arrest" была впервые показана зрителям на Каннском кинофестивале, куда было отобрано из более чем 2300 фильмов, и встретило продолжительные овации после показа.

Недавний успех фильма в Каннах подтвердил нашу внутреннюю уверенность в том, что картина будет интересна самым разным людям. Это сильная режиссёрская работа с отличным актерским составом. Алексей Герман-младший, режиссёр

Ранее мы писали, что мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат в выходные.

Фото: предоставлено прокатчиком

Видео: YouTube / All Media Company