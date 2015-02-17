Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат в выходные

В период с 19 по 22 августа картина собрала 273,2 млн рублей.

Мультфильм "Босс-молокосос 2" стал лидером российского проката в выходные. В период с 19 по 22 августа картина собрала 273,2 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Действие во второй части разворачивается через 30 лет после событий, показанных в первой. Повзрослевшие браться Тим и Тед забыли, что Тед когда-то был малышом-суперагентом.

Неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима – Тина – агент компании BabyCorp. При помощи папы и дяди девочка хочет противостоять злому гению Эрвину Армстронгу, который растит армию злобных малышей.

На втором месте по кассовым сборам оказалась картина "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом. За выходные фильм заработал 141,8 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает американский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со сборами 45,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что звезда "Очень страшного кино" снимется в новой комедии Netflix.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia