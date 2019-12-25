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Звезда "Очень страшного кино" снимется в новой комедии Netflix
Сегодня, 11:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Звезда "Очень страшного кино" снимется в новой комедии Netflix

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Действие развернется в канун Дня всех святых.

49-летний американский актер, режиссер и продюсер Марлон Уэйанс, известный многим по серии фильмов "Очень страшное кино", сыграет в новом проекте Netflix. Об этом пишет издание Collider.

Действие развернется в канун Дня всех святых. Девочка-подросток случайно освободит древнего озорного духа, который оживит украшения. В городе начинается хаос. Чтобы спасти местных жителей, девочке придется объединиться с отцом-скептиком, которого исполнит Марлон Уэйанс.

Режиссером картины выступит 45-летний американец Джефф Уодлоу ("Перл-Харбор", "Никогда не сдавайся", "Город пришельцев" и др.). Сценаристами стали Роб Руган, Тодд Бергер и Джон Р. Мори. Дата выхода пока не называется.

Ранее стало известно, когда на экраны выйдет черная комедия "Не смотри вверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс.

Фото: Instagram / marlonwayans

Теги: netflix, марлон уэйанс
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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