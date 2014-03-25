Лишний человек в "Деле" Алексея Германа-младшего и вокруг него

На цифровых платформах 19 ноября появится "Дело" Алексея Германа-младшего – фильм - участник конкурсной программы "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля.

Съемки фильма проходили в период всеобщей самоизоляции, когда пришлось прервать работу над фильмом "Воздух". Алексей Герман и продюсер Артём Васильев решили переключаться на проект с малым количеством локаций, сценарий которого уже был написан Германом - младшим в соавторстве с Марией Огневой. Фильм сняли под Петербургом в поселке Репино всего за 25 дней. Подробнее о картине и текущих новостях Piter.tv ранее говорил с самим режиссером.

В центре картины – профессор литературы, специалист по Серебряному веку по имени Давид (Мераб Нинидзе). Он сидит под домашним арестом, попав под следствие по делу о растрате денег на научную конференцию. Ранее он опубликовал пост в социальных сетях, в котором обвинил мэра города в воровстве и взяточничестве. Город – безымянный, мэр – условный. Давида все уговаривают признаться, хотя и понимают, что его вины нет, однако, согласие в содеянном очень облегчит ему жизнь – дадут условный срок.

Его уговаривают мать (Роза Хайруллина), бывшая жена Катя (Анастасия Мельникова), следователь (Александр Паль), медсестра (Светлана Ходченкова). Только адвокат (Анна Михалкова) поддерживает бодрость духа Давида и советует ему идти до конца.

Сейчас профессор сидит дома и выходит максимум во двор, действие фильма ограничено двумя этими локациями. Но ему никуда выходить и не нужно, он стремителен и хочет выиграть дело. Ему важно доказать не столько свою непричастность к преступлению, сколько обвинить мэра, который, кажется, имеет безграничную власть. Под окнами Давида – молодчики с митингом, ему отключают воду, отказывают в лечении, избивают в подъезде: и все это по одному только поручению.

Это история про маленького человека, который сам не знает, чего хочет. Он капризный, инфантильный и мстительный, Давид пьет со всеми, кто предложит. Со студентами во дворе, с сантехником, со следователем в тост "Лучше, чем сейчас уже не будет". Он замкнут в пространстве: своей квартиры и своего сознания. Зритель тоже замкнут: многое остается за кадром и здесь нужно полагаться только на свое воображение. Нам не показывают сцены в больнице у матери, в суде, даже пост-карикатуру со страусом мы можем только представить.

Фильм предваряет Жан-Поль Сартр и его высказывание из "Мух":

– Что им делать с отчаянием?

– Что угодно, они свободны. Настоящая человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния.

Но наступит ли "та сторона отчаяния" для нашего героя, если он всю жизнь в этом отчаянии находится? Квартира Давида показана как заваленный ненужными вещами короб с непонятным количеством комнат. Все оттенки серые и мрачные, солнце во дворе никогда не светит. Ржавый Ленин у подъезда вместо детской площадки. Пустые диалоги и неловкие жесты.

Сначала "Дело" называли сатирой, но когда фильм вышел на экраны, кажется, все сошлись во мнении – это экзистенциальная драма с актуальным сюжетом и современной проблематикой. И хоть режиссер создает вокруг всего условности, догадаться, что "Дело" является универсальным политическим заявлением – несложно. Это на поверхности. Финал фильма оставляет надежды на лучшую жизнь профессора Давида. Но даже "по ту сторону отчаяния" он все равно останется "лишним человеком" со своей судьбой в масштабах большой зоны – государства и законами внутри нее.

Оценивала фильм Мария Данилова, Piter.tv

Фото: кадры из фильма, предоставлены Metrafilms, All Media (a START Company)