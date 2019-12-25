Piter.tv пообщался с режиссером, который продолжает работать над своей новой картиной. Перерыв в съемках "помог" ему заняться другим проектом.

Стены кабинета уставлены фотографиями самолетов, в соседних комнатах продолжаются диалоги о свойствах тех или иных летательных аппаратов. На киностудии "Ленфильм" продолжается работа над проектом-долгостроем "Воздух" – фильм Алексея Германа-младшего. Военная драма рассказывает о первом отряде женщин-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Но наш разговор не посвящен этой картине, которая еще не завершена. Где закрываются одни двери – открываются другие: из-за пандемии коронавируса одни съемки были приостановлены, но начались другие. Картина "Дело", которую сейчас можно посмотреть в российском прокате и скоро онлайн, добралась до Каннского кинофестиваля и получила позитивные отзывы критиков. В главных ролях – звезды: Мераб Нинидзе, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Александр Паль, Роза Хайруллина, Анастасия Мельникова и Александра Бортич.

Подготовка к съёмкам проекта под рабочим названием "30 дней, 30 ночей" длилась около двух месяцев, а сам процесс занял 25 смен в октябре и ноябре 2020 года.

Действие картины разворачивается в одном из провинциальных городов. В городе живет профессор, специалист по литературе Серебряного века – Давид Гурамович, который однажды в сети обвиняет мэра в краже 5 млн рублей. В ответ мстительный чиновник обвиняет профессора в растрате средств на научную конференцию, а Давида Гурамовича отправляют под домашний арест на время разбирательства. Профессор побежден, но не сломлен – он отказывается отступать от своих принципов и продолжает настаивать на том, что о воровстве надо говорить вслух.

В диалоге с корреспондентом Piter.tv разговор шел не только о "Деле", но и об искусстве в жизни, текущем состоянии большого проекта и ковидных ограничениях.

Интересна ваша позиция – на фоне трудозатратной работы над "Воздухом" этот проект действительно важен для вас или это удачно сложившийся для вас творческий "пустячок"?

Как к пустячку к "Делу" не отношусь. Это фильм, который был быстро подготовлен, очень быстро снят, смонтирован, это заняло меньше года, месяцев девять. Как раз когда по России пошла вверх заболеваемость ковидом, мы как раз начали подготовку объекта за городом, завезли туда реквизит.

А на "Дело" все актеры охотно пошли? Каст действительно сильный, собрать всех в одном месте в ковидное время, кажется, проблематично.

Нет, мы снимали после локдауна, мы же не можем нарушать закон.

Справедливо. И все спокойно приехали?

Конечно. У Мераба Нинидзе тоже был простой, так как и в Германии проекты были заморожены из-за ковида – и для него получилось сделать визу.

Сколько готовилась литературная основа фильма?

Старая идея и такой же сценарий, он пролежал три года. Все давно задумывалось. Просто не доходили руки до его реализации, а текст уже был готов.

Насколько неожиданным стало для вас участие картины в Каннском кинофестивале?

Есть три фестиваля в мире – Канны, Венеция и Берлин. Мы быстро поняли, что мы можем попасть на любой из них. Были положительные реакции от всех крупных фестивалей. Но в силу того, что мы очень заняты основным фильмом "Воздух", то мы решили податься туда в последний момент, за неделю. "Воздух", конечно, в сотни раз более трудоемкий, чем фильм "Дело".

Нам сказали, что есть конкурс, а есть "Особый взгляд". Конкурс, видимо, уже был давно сформирован – там висело огромное количество картин, чей показ был отложен в прошлом году, когда Канны отменили из-за ковида.

Иногда жизнь имитирует искусство, даже не подозревая об этом. На каком сейчас этапе ваша история с другим делом, когда вас в суд после поста на Facebook вызвал петербургский Союз кинематографистов?

Мы не можем прийти ни к какому решению, ни к какому взаимопониманию, потому что у нас разные взгляды. Они, на мой взгляд, испытывают довольно странное желание, чтобы я потер свои посты. Мне сложно понять, почему я должен делать это, если есть определенная фактология. Она очень простая.

Дом творчества [Союза в Репино – прим. ред.] не работает много лет. Привести его в порядок не представляло никаких проблем. Здание создает убытки, мебель сожжена, долги растут, предыдущее руководство судится. Очередные долги перед государством. Так вот, они хотят, чтобы я вот какие-то такие утверждения удалил. Но это странно. Это все есть в открытом доступе в интернете.

На мой взгляд, это такая трагедия! Дом можно привести в порядок, никаких проблем найти инвестиции бы не было. Просто вопрос в том, чтобы найти эти инвестиции, нужно привлекать какой-то крупный бизнес, который вкладывается. Прозрачно, адекватно и выплатой полных сумм. Я считаю, что значимое место для города. Отдыхали многие великие, начиная от Эльдара Рязанова заканчивая великим драматургом Володиным.

Чтобы я сделал на их месте? Я бы сказал что-то вроде: "Герман, если ты нас не любишь, давай придем, позовем каких-нибудь представителей СМИ и ты задавай вопросы, а мы тебе на них ответим. Очная ставка". И покажем, что мы хотим сделать. Покажем презентацию. Мне кажется, это странная история из девяностых для города – стыдная для кинематографистов, ни к чему хорошему она не приведет, дом будет потерян, скорее всего. А если и не будет, то там, скорее всего, не будет никаких кинематографистов, дети не будут отдыхать.

На каком этапе подготовки фильма "Воздух" вам стало понятно, что можно переключаться на другую историю?

Когда вышел приказ в компании о заморозке "Воздуха", было понятно, что работать мы не сможем, так как на съемках у нас было по 200-300 человек на площадке. И тут же началось возвращение реквизита в Москву, снято было много к тому моменту. Потом мы остановились окончательно. Возникли финансовые сложности у компании в связи с простоем, аномальной погодой, много сверхурочной работы. У нас картина была сделана с полетом настоящих самолетов.

Многие люди не выходили на работу, потому что боялись ковида. Этих настоящих самолетов в России нет. Они есть в Германии, мы отправляли туда заявку, ответа не было. Мы обращались в Англию – там было очень дорого. Мы их нашли в Чехии. Даже ездили их снимать, есть кадры с этими самолетами. И Европа начала закрываться по ковиду. И вся технология съемок пошла коту под хвост. Параллельно шла работа над этим. Отказались от съемок настоящих самолетов, сейчас мы не можем ничего планировать.

Сейчас Европа условно открыта. Но они вакцину "Спутник" не признают, а многие страны до сих пор то начинают, то закрывают карантин. Я же не могу прям завтра взять и поехать снимать эти самолеты. Нужно подготовить, обклеить их пленкой, перекрасить, посушить. Мы начали переход с зимы – весны, когда стало понятно, мы начали переход на компьютерную графику. И по новой пришлось многие вещи делать – колоссальная работа! У меня есть раскадровки, специально отрисованные. Теперь к каждому кадру надо ннайти технические решения, обсчитать, подготовить, перекадровать по-новой. К съемкам начали готовиться, скоро должны начать, но все очень непросто.

Сколько раз сам проект "Воздух" приходилось перекраивать?

Постоянно идет какая-то работа, связанная с модернизацией воздушных боев. Это тяжело. Но это живая история, она необходима. Ковид вносит много своих правок. Мы стараемся оставаться в том количестве воздушных боев, которые есть – а их почти 6. Если раньше я бы мог снять все это с живыми самолетами, то сейчас все это – компьютер. И это непростая история.

Про результаты вашей пандемии подведем черту – она у вас выглядит очень продуктивной – фильм "Дело", проект "Петербургские театры" и прогресс по работе над фильмом "Воздух"? Или было что-то еще?

Проект с театрами был готов давно, до пандемии. Не так быстро шел его выпуск, поскольку изначально мы договаривались с продюсерами, что сделаем еще и версию для кино. В момент пандемии стало ясно, что версия для кино бессмысленна.

Вот еще из последних новостей – дебют кинокритика Антона Долина как режиссера, документальный фильм о последней работе вашего отца "Трудно быть богом". Сколько часов сохранилось материалов с площадки, который предстоит переработать? Было ли желание как-то морально поддержать дебютанта, советом?

Довольно много материала есть, он уже оцифрован. Ну не могу я диктовать Долину.

Материал подготовил Федор Быков при участии Алисы Калегиной, Piter.tv