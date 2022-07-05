Депардье могут исключить из российского Союза кинематографистов за долги

Актер накопил почти 10 тыс. рублей в качестве долга по членским взносам.

Французского актера Жерара Депардье могут исключить из российского Союза кинематографистов за то, что он не платил членские взносы на протяжении 7 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на печатный орган союза.

В организации рассмотрят список на исключение членов союза, который подготовили в контрольно-ревизионной комиссии. Согласно ее постановлению, Депардье неоднократно нарушал прописанные в указе Союза кинематографистов обязанности. Конкретно же, актер не платил членские взносы и накопил 9,5 тыс. рублей долга.

Список также включает в себя актрису Ингеборгу Дапкунайте, которая скопила 15,5 тыс. рублей), актера Алексея Горбунова (задолжал свыше 24 тыс. рублей) и других деятелей культуры.

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Фото: Кадр из фильма "Вкус счастья"