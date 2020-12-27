Суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

Обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.

Суд Парижан признал актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации источника, 76-летний артист обвиняется в том, что в 2021 году на съемках фильма "Зеленые ставни" он приставал к двум девушкам. Обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро. Изначально актеру грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в 75 тысяч евро.

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Фото: YouTube / Documentaire Societe