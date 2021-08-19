Алексей Герман-младший рассказал о суде с Союзом кинематографистов

Алексей Герман-младший уверен, что его посты в социальной сети Facebook не могут порочить деловую репутацию Союза кинематографистов Петербурга, потому что "там либо оценочные суждения, либо факты".

Алексей Герман-младший рассказал, как прошло заседания суда, где рассматривали иск Союза кинематографистов Петербурга. Он был подан в Таганский районный суд Москвы в конце марта. Этим режиссер поделился в беседе с spbdnevnik.ru.

Так, Алексей Герман-младший уверен, что его посты в социальной сети Facebook не могут порочить деловую репутацию Союза кинематографистов Петербурга, потому что "там либо оценочные суждения, либо факты". Некоторые из них режиссер готов доказать, а некоторые, по его словам, в этом не нуждаются.

Во время заседания суда стороне обвиняемого удалось задать несколько вопросов, которые неоднократно были подняты в публикация Германа-младшего.

Очень хотелось бы понять, почему более чем за восемь лет простоя в Доме отдыха так ничего и не было сделано? Хотя бы, почему его до сих пор отапливают дровами, а не перевели на газ? Также непонятно, откуда у Дома такая задолженность по налогам? – рассказал режиссер.

В свою очередь, петербургские кинематографисты требуют, чтобы Алексей Герман-младший удалил посты, написал опровержение и опубликовал решение суда на своей странице. Также Союз просит суд взыскать с режиссера 24 тысячи рублей для оплаты государственной госпошлины.

Напомним, в конце марта Союз кинематографистов Петербурга подал иск к Алексею Герману-младшему о защите чести и достоинства. Посты режиссера в Facebook стали этому причиной, в них он излагает свое видение ситуации с Домом творчества Союза кинематографистов в Репино. Здание пустует и обрастает долгами с 2012 года. В Союзе уверяют, что там просто нет условий для приема гостей. Режиссер же усомнился в правдивости слов организации и считает, что последние годы руководство Союза преднамеренно пытается подвести Дом под банкротство, чему и была посвящена публикация в соцсети.

Ранее в Фонтанном доме открылась выставка советского любительского портрета "Наши люди".

Фото: kino-teatr.ru

